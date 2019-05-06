Из истории Крыма «вырежут» неудобную тему коллаборационизма

Симферополь, , 17:22 — REGNUM Из учебного пособия по истории Крыма уберут раздел о коллаборационизме в годы Великой Отечественной войны по требованию представителей крымско-татарской общественности. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодёжи РК.

«С целью снятия социального напряжения было принято решение убрать из учебника весь раздел, посвящённый вынужденному или сознательному взаимодействию с фашистами представителей различных национальностей, проживавших на территории Крыма в годы Великой Отечественной войны», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с призывом не использовать данный учебник выступил Совет крымских татар. Позднее депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что в пособии приводятся сомнительные факты о крымских татарах во время Великой Отечественной войны, которые представлены помощниками нацистов, при этом вклад крымских татар в победу Советского Союза умалчивается.

По мнению председателя комиссии по вопросам культуры и межнациональных отношений Общественной палаты РК Андрея Мальгина, тема коллаборационизма в Крыму в годы Великой Отечественной войны является крайне сложной, политически острой и имеет большой конфликтный потенциал, поэтому ей не место в детской и учебной литературе.

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