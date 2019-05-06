Министр внутренних дел Польши показал евреям фигу

Варшава, , 18:00 — REGNUM «Это дело закрыто. Фига с маком!» — заявил министр внутренних дел Польши Иоахим Брудзинский, отвечая в эфире польского телевидения на вопрос о претензиях еврейских организаций к Польше. Свои слова он подкрепил соответствующей жестикуляцией, причём двумя руками.

«У Польши никаких обязательств нет. После вчерашних слов президента и премьера — «Roma locuta, causa finita» (Рим высказался, дело окончено — лат.). В Польше есть те, кто пытаются пугать поляков, к радости Кремля, что правительство партии «Право и Справедливость» хочет выплачивать какие-либо компенсации еврейским организациям из Нью-Йорка.

Фига с маком! Пока есть правительство партии «Право и Справедливость», нет никакого способа, чтобы любая хоть один польский злотый уплыл к кому-либо, даже если он базируется на престижной улице Нью-Йорка», — цитирует Брудзинского польское издание «В политике».

В прошлом году президент США Дональд Трамп подписал закон № 447 «Правосудие для выживших, не получивших компенсацию». На основании этого закона базирующиеся в США еврейские организации собираются предъявить к Польше претензии о компенсациях за собственность евреев, убитых во время нацистской оккупации. Называют цифры от 65 до 300 миллиардов долларов.

Накануне председатель правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша никому не должна. «Это нам должны платить. Это нам некоторые к западу от польских границ должны, возможно, даже более триллиона долларов. Мы никому ничего не должны», — сказал он.