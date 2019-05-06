Законопроект о компенсации ипотеки для многодетных семей внесен в Госдуму

Москва, , 16:18 — REGNUM Законопроект о дополнительных выплатах из бюджета для многодетных семей внесла в Госдуму группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 6 мая.

Речь идет о поддержке многодетных семей, которые оформили ипотечный кредит для улучшения жилищных условий. О необходимости таких мер ранее заявлял президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Так, при рождении третьего и последующего детей многодетные семьи получат право получить из федерального бюджета 450 тыс. рублей в счет погашения ипотечного кредита. Это будет дополнительная мера поддержку наряду с выплатой материнского капитала. Срок действия и порядок выплаты этих средство установит правительство РФ. Агентом программы предлагается сделать единый институт развития в жилищной сфере (ДОМ.РФ), что, как отмечают авторы инициативы, позволит обеспечить оперативную реализацию программы.

Кроме того, авторы инициативы также уточняют, что дополнительные выплаты на погашение ипотеки не будут облагаться налогом.

Как заявил журналистам Володин, необходимые для реализации законопроекта средства уже заложены в федеральном бюджете на 2019 год.

«Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года. Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий и последующий ребенок», — подчеркнул Володин.

По его словам, Госдума рассмотрит инициативу в приоритетном порядке. Законопроект предлагается рассмотреть на ближайшем заседании Совета Думы 13 мая, который и определит дату обсуждения в первом чтении.