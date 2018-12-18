Как обостряются отношения России с Западом: Радио REGNUM

Москва, , 08:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/984.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему так выгоден «обман» в отношениях ЕС и Украины: Радио REGNUM