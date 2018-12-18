Как обостряются отношения России с Западом: Радио REGNUM

Москва, 18 декабря 2018, 08:00 — REGNUM
- В Кремле не видели нового отчёта о «вмешательстве» России в выборы в США;
- Порошенко подталкивают к эскалации конфликта с Россией;
- Глава Колумбии ответит за агрессию против Венесуэлы;
- В России ужесточаются требования к содержанию и выгулу кошек и собак;
- Отмену национального роуминга обсудят в Госдуме.
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