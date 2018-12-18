Госдума ужесточает требования к содержанию и выгулу кошек и собак

Москва, , 00:06 — REGNUM Сегодня, 18 декабря, Госдума обсудит требования к содержанию кошек и собак, сообщает ИА REGNUM. Проектом закона прописывается, что при содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, а также «права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние животные».

Устанавливаются требования к числу животных.

«Предельное количество домашних животных в местах их содержания определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», — сказано в поправках.

Законом предлагается установить требования к выгулу собак. Так, выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

При выгуле домашнего животного необходимо «исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках». Также владелец обязан «обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного».

"Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если эта собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу этой собаки на праве собственности или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию», — говорится в тексте проекта закона.

Отдельно оговаривается, что перечень потенциально опасных собак устанавливается правительством РФ.