Петра Порошенко подталкивают к эскалации конфликта с РФ – Сергей Кургинян

Москва, , 18:21 — REGNUM Те, кто подталкивает президента Украины Петра Порошенко к провокациям на границе с РФ, рассчитывают таким образом обострить отношения РФ с Западом, полагает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 17 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Порошенко кто-то подталкивает, — сказал Кургинян. — На что ставка? Ставка совсем не на то, чтобы победоносные войска Порошенко заняли Крым. Ставка на то, что будет ответ, и ответ этот в очередной раз обострит ситуацию в отношениях Запада с Россией. Это обострение позволит развернуть какие-то новые форматы. Если мы к этому будем стратегически не готовы и продолжим двигаться по той парадигме, когда мы не можем понять, они наши враги или партнёры, а они будут эскалировать ситуацию, то на третьем или четвёртом ходе можем оказаться в очень невыгодном положении. Поэтому нам надо заранее принять стратегические меры по перегруппировке сил».

Напомним, что ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что Пётр Порошенко готовит провокацию на границе с Россией.

«Он получит ответ, мало не покажется, я вас уверяю», — сказал министр.

Кроме того, Лавров заверил, что РФ не позволит Порошенко нарушить права, которые жители Крыма защитили в соответствии с международным правом.