В Кремле не знакомы с новым отчетом о «вмешательстве» РФ в выборы в США

Москва, , 14:43 — REGNUM В Кремле не знакомы с новым отчетом о «вмешательстве» России в выборы в США, заявил 17 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не могу это прокомментировать, потому что я не видел документа, на который вы ссылаетесь», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, ранее газета The Washington Post (WP) сообщила, что аналитики Оксфордского университета и специалисты компании сетевого анализа Graphika якобы провели очередное расследование «вмешательства» РФ в американские выборы 2016 года.

Так, по данным аналитиков, ряд аккаунтов, публиковавших политическую рекламу в социальных сетях в период предвыборной президентской кампании, расплачивался за размещение в рублях.

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Читайте ранее в этом сюжете: Реклама в поддержку кампании Трампа в соцсетях оплачивалась рублями — WP