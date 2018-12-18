Мадуро: За агрессию против Венесуэлы ответит глава Колумбии

Каракас, , 04:22 — REGNUM Если Колумбия нападет на Венесуэлу, ответственность за это будет лежать лично на колумбийском лидере Иване Дуке, заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, передает Union Radio.

По словам Мадуро, он не хочет ссориться с кем-то, но ответственности с Дуке снимать нельзя. Захватчики, если таковые посягнут на суверенитет Венесуэлы, будут изгнаны.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Дуке выступил с осуждением совместных учений ВВС Венесуэлы и ВКС РФ. Он считает, что Москва совершила «недружественный акт не только против Колумбии, но и против всего региона».

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