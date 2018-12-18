Госдума обсудит отмену национального роуминга

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 18 декабря, Госдума во втором чтении обсудит законопроект, направленный на отмену национального роуминга, сообщает ИА REGNUM.

Поправками в закон «О связи» устанавливается, что «на территории Российской Федерации оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети связи устанавливает одинаковые условия оказания услуг подвижной радиотелефонной связи каждому абоненту независимо от того, находится ли абонент в пределах территории субъекта Российской Федерации, указанной в решении о выделении такому оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный абоненту абонентский номер, или за пределами указанной территории».

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.

В Госдуме применение дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте РФ считают анахронизмом, препятствующим развитию доступности услуг связи на территории страны.