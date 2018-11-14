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Назарбаев сменил главу Службы государственной охраны

Политика

Службу возглавил Аркад Ашимбекулы

Астана, 14 ноября 2018, 15:44 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о назначении Аркада Ашимбекулы начальником Службы государственной охраны Казахстана, сообщили 14 ноября в пресс-службе главы государства.

Ранее эту должность временно исполнял Азимхан Джусипов. Он освобожден от занимаемой должности. Ашимбекулы ранее замещал Джусипова.

Временно исполняющим обязанности заместителя начальника Службы государственной охраны — начальником службы безопасности президента назначен Жасулан Сарсембай.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года 11 руководителей комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики получили выговор. Глава департамента комитета по Мангистауской области освобожден от занимаемой должности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане 11 руководителей антимонопольного комитета получили выговор

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