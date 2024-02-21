Брюссель, 21 февраля, 2024, 15:04 — ИА Регнум. Очередной, 13-й пакет санкций Евросоюза против России затронет предприятия российского оборонного сектора и обходящие санкционные ограничения компании. Об этом 21 февраля сообщил глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель в соцсети X (ранее Twitter).

Zuma/TASS Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

Он сообщил, страны ЕС согласовали 13-й пакет антироссийских санкций и внесут в свой санкционный список порядка 200 физических и юридических лиц, из-за чего их общее число превысит 2000.

«С этим пакетом мы принимаем больше мер против организаций, вовлечённых в обход [антироссийских санкций], оборонного и военного секторов», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее бельгийское представительство в Совете ЕС сообщило об утверждении в Брюсселе нового пакета санкций против России. Отмечалось, что новые санкционные меры ЕС официально утвердят к 24 февраля.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 20 февраля заявил, что новый пакет американских санкций против России коснётся её военно-промышленного комплекса и некоторых источников дохода российской экономики. До этого новый крупный пакет антироссийских санкций анонсировал глава Белого дома Джо Байден.

Президент России Владимир Путин 16 февраля заявил, что отечественные компании получили новые возможности из-за санкций Запада. По его словам, они не жадничают и вкладываются в своё развитие.