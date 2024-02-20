Москва, 20 февраля, 2024, 10:05 — ИА Регнум. Евросоюз продлил санкции против России до 24 февраля 2025 года, следует из постановления Совета ЕС, опубликованного в «Официальном журнале Евросоюза».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Настоящее решение применяется до 24 февраля 2025 года», — говорится в документе.

Таким образом, санкции в соответствии с решением номер 266 от 2022 года ЕС продлил ещё на 12 месяцев. ЕС счёл целесообразным сохранить в силе все существующие меры и принять дополнительные в случае необходимости. Речь идёт о санкциях, введенных в связи с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Решение вступили в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС, а именно 20 февраля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Евросоюзе начал обсуждать 13-й пакет антироссийских мер, который планируют принять к 24 февраля 2024 года. Меры могут включать расширение санкционных списков, новые торговые ограничения и подавление возможностей России обходить европейские санкции.

Венгрия стала единственной страной, которая отказывалась согласовать 13-й пакет санкций ЕС. Позднее, 19 февраля, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет блокировать новый пакет санкций и откажется от права вето.

Предыдущий, 12-й пакет санкций, ЕС ввёл в декабре 2023 года. Меры, в частности, включали в себя запрет на ввоз, покупку бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России, а также на импорт сжиженного пропана.

Глава МИД России Сергей Лавров 13 декабря 2023 года заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась, но на Западе не готовы признать ошибки. В свою очередь замглавы МИД Александр Грушко 9 февраля 2024 года заявил, что в случае принятия новых санкций Москва будет добиваться минимизации их последствий, а также примет ответные меры. Официальный представитель МИД Мария Захарова также добавила, что ЕС больше потеряет от санкций, чем Россия.