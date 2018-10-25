США заподозрили Россию и Китай в шпионаже: Радио REGNUM

Москва, 25 октября 2018, 17:00 — REGNUM
- Европарламент требует от РФ прекратить инспекции судов в Азовском море;
- Когда ЗРК С-400 развернут в Турции;
- Россию и Китай США заподозрили в шпионаже;
- Паксас сошёл с президентской гонки в Литве;
- Антигерой скандала с полигоном «Кучино» вновь у власти.
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Читайте ранее в этом сюжете: Россия предупредила США и Европу о ракетном ударе: Радио REGNUM