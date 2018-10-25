Европарламент подготовил проект резолюции по Азовскому морю

Брюссель, , 12:16 — REGNUM Европейский парламент подготовил проект резолюции по ситуации в Азовском море, соответствующий документ опубликован на сайте Европарламента.

В частности, в документе содержится призыв к Совету ЕС потребовать от России немедленно прекратить «интенсивные и дискриминационные инспекции судов» и рассмотреть, в случае необходимости, соответствующие ответные меры.

Напомним, ситуация в Азовском море существенно обострилась после того, как украинские пограничники захватили российский сейнер «Норд». Весь экипаж судна, состоящий из граждан РФ, был арестован на Украине, а против них были сфабрикованы обвинения. Только двоим членам экипажа «Норд» удалось выбраться с Украины, остальные до сих пор находятся в плену.

После этого инцидента российские пограничники стали досматривать все украинские суда, которые проходят через Керченский пролив. Киев, в свою очередь, заявил о намерении развернуть новую военно-морскую базу на Азовском море.

Читайте также: Киев намерен выставить российское судно «Норд» на аукцион