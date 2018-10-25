Паксасу не позволили участвовать в президентских выборах в Литве

Вильнюс, , 13:52 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 25 октября, окончательно лишил возможности баллотироваться на пост президента страны отстранённого путём импичмента в 2004 году Роландаса Паксаса, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Депутаты сейма голосовали за разрешение Паксасу, но для изменения конституции требовалось не менее 2/3 голосов, а «за» высказалось 78. Для изменения конституции необходимо было собрать не менее 94 голосов.

Таким образом, Паксас не сможет участвовать в выборах президента Литвы в мае 2019 года, несмотря на требование ЕСПЧ предоставить ему такую возможность. Сам Паксас ранее говорил, что в случае негативного для него решения парламента Литвы у него открывается возможность в принципе поставить под сомнение легитимность выборов.

«Мне всё же кажется, что наша страна слишком долго игнорирует решения международных институций. Думаю, что появится 10, 20 или 50 тыс. человек, которые выдвинут мою кандидатуру на пост президента, и если их воля не будет удовлетворена, то такие выборы можно будет считать недействительными», — сказал Паксас, в отношении которого ЕСПЧ вынес благоприятное решение в 2011 году. В нём сказано, что пожизненный запрет баллотироваться лицу, которое нарушило присягу и конституцию, непропорциональная мера. Литве предписано изменить конституцию в этой части, однако за семь лет после решения этого так и не произошло.

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