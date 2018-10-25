Определены сроки начала развертывания ЗРК С-400 в Турции

Анкара, , 12:12 — REGNUM В октябре 2019 года на территории Турции начнется развертывание поставленных Россией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Об этом пишет газета Milliyet.

По словам главы турецкого оборонного ведомства, в настоящее время уже идет отбор военных для комплектации экипажей ЗРК. Хулуси Акар подчеркнул, что сформированные экипажи будут направлены для обучения в Россию в начале 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября в ходе своего выступления в Фонде наследия в Вашингтоне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение Анкары по закупке ЗРК С-400 у России является вызовом для Североатлантического альянса.

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