Россию и Китай заподозрили в прослушке Трампа

Вашингтон, , 07:23 — REGNUM Телефонные разговоры президента США Дональда Трампа якобы регулярно прослушивают спецслужбы Российской Федерации и Китая. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники в американских спецслужбах.

По их данным, личные разговоры главы Белого дома, который «сплетничает» по своему незащищенному iPhone со «старыми друзьями», иностранные «шпионы» пытаются использовать в своих целях.

Источники издания утверждают, что Трамп продолжает использовать свой личный телефон несмотря на то, что сотрудники Белого дома неоднократно рекомендовали ему этого не делать. В связи с этим помощники Трампа надеются, что глава государства во время телефонных переговоров не обсуждает «секретную информацию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Белого дома Дональд Трамп в конце августа текущего года обвинил экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в «связях» с правительством РФ. Самого президента США представители Демократической партии США обвиняют в том же самом с момента избрания на высший руководящий пост в ноябре 2016 года.

Читайте также: «Это потрясающе!» — Трамп рассказал о сговоре Хиллари с русскими