Антигерой зловонного скандала с полигоном «Кучино» вернулся во власть

Красногорск, , 11:09 — REGNUM Антигерой мусорного скандала с подмосковным полигоном «Кучино», экс-глава Балашихинского городского округа Евгений Жирков вновь назначен на руководящую должность в Московской области. Он стал заместителем главы администрации Пушкинского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сообщает 24 октября сайт администрации.

Новый замглавы уже совершил объезд Пушкино, отметив, что «такую замечательную территорию нужно хорошо содержать».

Напомним, что полигон ТБО «Кучино» в Балашихе долгое время отравлял жизнь жителям города, источал зловоние и мешал дышать. Горожане активно пытались отстоять свое право на чистый воздух, обращались к местным чиновникам, но в ответ получали лишь отписки.

В 2017 году ситуация стала настолько нетерпимой, что жители Балашихи пожаловались президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Глава государства 22 июня потребовал закрыть полигон:

«Послушайте меня, — сказал Путин, обращаясь к главе Минприроды Сергею Донскому. — Чтобы [губернатор Подмосковья Андрей] Воробьев меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку».

Читайте также: «Путин потребовал закрыть свалку в Балашихе»

В тот же день подмосковные чиновники объявили о закрытии полигона «с завтрашнего дня». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьев постоянно докладывает президенту о ситуации со свалкой.

27 июня написал заявление об отставке по собственному желанию глава Балашихи Евгений Жирков.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Балашихи написал заявление об увольнении по собственному желанию