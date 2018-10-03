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Литва готовится к «гибридной агрессии» России: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 14:00

Литва готовится к «гибридной агрессии» России: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 3 октября 2018, 14:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/710.

Читайте ранее в этом сюжете: О качестве образования в РФ и тревожной ситуации в ДНР и ЛНР: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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