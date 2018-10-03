Литва готовится к «гибридной агрессии» России: Радио REGNUM

Москва, , 14:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.

Слушайте этот выпуск на regnum.podster.fm/710.

Читайте ранее в этом сюжете: О качестве образования в РФ и тревожной ситуации в ДНР и ЛНР: Радио REGNUM