Литва готовится к «гибридной агрессии» России: Радио REGNUM

Москва, 3 октября 2018, 14:00 — REGNUM
- В Литве началась предвыборная истерия;
- В Кремле прокомментировали готовность США сбивать российские ракеты;
- Управление ГТС Украины перейдёт в новые руки;
- О признаках экономического роста в регионах России;
- В России рассмотрят законопроект о смягчении наказания «за репосты».
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