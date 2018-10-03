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В Литве уверены в попытках вмешательства России в выборы в 2019 году

Политика

Сразу три выборные кампании в Литве станут целью «гибридной войны России против Литвы», уверены литовские консерваторы, которые обратились к премьеру с просьбой начать срочную подготовку к «гибридной агрессии»

Вильнюс, 3 октября 2018, 12:48 — REGNUM  Экс-премьер Литвы, член парламентской фракции партии «Союз Отечества» — Христианские демократы Литвы Андрюс Кубилюс со своей коллегой по фракции, экс-министром обороны Расой Юкнявичене сегодня, 3 октября, обратились к премьер-министру Литвы Саулюсу Сквернялису и главе парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Витаутасу Бакасу с просьбой срочно начать разрабатывать стратегию по противодействию «гибридной агрессии», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своём обращении политики напоминают, что ещё в начале сентября 2018 года большинство парламентских партий подписали национальное соглашение об увеличении расходов на оборону, в котором, в том числе, прописана необходимость создания и стратегии против гибридных угроз, однако не сказано, кто именно должен разрабатывать документ, кто за него ответственен. Кубилюс и Юкнявичене выразили готовность представить свои предложения и призвали премьера в кратчайшие сроки созвать специальное совещание на эту тему. По словам консерваторов, выборы в Литве в 2019 году непременно станут «целью гибридной агрессии России», о чём, подчёркивают политики, предупреждает ДГБ Литвы.

Напомним, в 2019 году в Литве состоятся выборы президента страны, выборы депутатов Европарламента и муниципальные выборы. Также планируется проведение референдума о двойном гражданстве.

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Политическая жизнь Литвы
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