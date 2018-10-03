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Силуанов заметил признаки экономического роста в регионах России

Экономика

Число профицитных регионов растёт

Силуанов заметил признаки экономического роста в регионах России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Антон Силуанов

Москва, 3 октября 2018, 10:46 — REGNUM  Доходы в бюджеты субъектов РФ растут, что указывает на улучшение экономической ситуации и рост эффективности администрирования налоговых сборов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 октября заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов в Совете Федерации.

«Несколько слов о бюджетах субъектов РФ: они исполнены с достаточно устойчивыми темпами роста доходов. Только по налогу на прибыль темпы роста составили 11%, а по НДФЛ — 8%. В этом году темпы значительно выше. По налогу на прибыль 17%, а по НДФЛ — 12%», — заявил Силуанов.

«Это говорит о чём? О том, что здесь и растёт экономика, с одной стороны, а с другой стороны — улучшается администрирование», — подчеркнул министр.

Существенные успехи заметны и в отношении финансовой стабильности регионов, продолжил он. Так, в 2017 году число субъектов РФ с профицитом составило 38 регионов, в 2016 году — 29. Число регионов с дефицитом бюджета составляло 47 субъектов, в то время как в 2016 — 56.

«В этом году число профицитных регионов будет ещё выше, чем за прошлый год», — уверил Силуанов.

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Макроэкономика России
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