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Песков: Россия не придаёт значения словам постпреда США при НАТО

Политика

Дмитрий Песков прокомментировал заявление Кей Бейли Хатчисон о готовности США сбивать российские ракеты

Песков: Россия не придаёт значения словам постпреда США при НАТО
Иллюстрация: U.S. Department of State
Кей Бейли Хатчисон и Майк Помпео в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Москва, 3 октября 2018, 00:04 — REGNUM  Москва не придаёт большого значения заявлениям постоянных представителей. Об этом заявил 2 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя телеканалу CNN слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о готовности Соединённых Штатов сбивать российские ракеты.

По словам Дмитрия Пескова, в Кремле «предпочитают не обращать особого внимания на высказывания постпредов» в ситуации, когда наблюдается «слишком много неопределённости с заявлениями на более высоком уровне».

Напомним, ранее сегодня Кей Бейли Хатчисон заявила, что новое российское ракетное оружие нарушает Договор по РСМД, и отметила, что контрмеры Вашингтона «будут заключаться в ликвидации разрабатываемых Россией в нарушение договора ракет».

Позднее американский дипломат пояснила, что не имела в виду нанесения превентивного удара по России.

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