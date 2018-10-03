Законопроект о смягчении наказания «за репосты» внесен в Госдуму

Москва, , 10:15 — REGNUM Законопроект об административной ответственности «за экстремизм» президент РФ внес в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября. Нормы касаются наказания за действия, связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также с унижением достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.

Санкции повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на юридических лиц — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

К административной ответственности привлекаются лица, совершившие названные деяния впервые, при отсутствии квалифицирующих признаков преступлений, предусмотренных частью второй статьи 282 Уголовного кодекса. Речь идет о совершении деяния с применением насилия или с угрозой его применения, с использованием служебного положения либо организованной группой.

Лица, совершившие названные деяния, будут привлекаться к уголовной ответственности при наличии хотя бы одного из указанных признаков, а также в случае привлечения их к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года.

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