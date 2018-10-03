Конец независимост«Нафтогаз» отдаст управление ГТС Украины в новые руки

Киев, , 11:13 — REGNUM 2 октября Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, выступая в эфире украинского телеканала «Прямой», заявил, что согласование параметров и состава участников консорциума по управлению украинской газотранспортной системой может состояться уже в следующем году. По существующему законодательству Украины «Нафтогаз» обязан предложить проект созданий консорциума кабинету министров, а кабмин Украины должен представить свои предложения парламенту, так как окончательное решение будет выносить Верховная рада. Создание нового управляющего органа для украинской ГТС, по мнению «Нафтогаза», может стать залогом сохранения транзита российского газа через территорию Украины.

Напомним, что действующий договор о транзите российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины, заключенный «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2009 году, закончится в декабре 2019 года. Решение о том, что после этого оператором ГТС Украины должна стать новая независимая компания, принято не «Нафтогазом», а Евросоюзом. Растущий спрос на природный газ и падающая добыча на собственной территории, уровень цен на СПГ и цены предлагаемые «Газпромом» — вот те факторы, совместное действие которых приводит к необходимости дальнейшего наращивания импорта российского трубопроводного газа. Одновременно с транзитным договором заканчивается и целый ряд долгосрочных контрактов европейских газовых компаний с «Гзапромом». «подписная компания» уже началась. Судя по информации, поступающей от «Газпром экспорта», ожидается серьезное увеличение объемов, с которыми не справятся новые строящиеся магистральные газопроводы «Турецкий поток» и «Северный поток-2» и уже действующие в обход территории МГП. Переходить на СПГ, цены которого выше предлагаемых «Газпромом» на 40−50% газовые компании Европы не желают — следовательно, Евросоюзу предстоит приложить максимум усилий для того, чтобы ГТС Украины продолжала функционировать. За прошедшие годы «Нафтогаз» блистательно доказал, что адекватным участником переговоров он быть не способен, что амортизация ГТС Украины за годы руководства «Нафтогазом» выросла до критических значений. Создание консорциума, который возьмет на себя управление ГТС Украины, ведение переговоров с «Газпромом» и разработает реалистичный план ремонта и модернизации ГТС, произойдет в обязательном порядке, вопрос только в сроках, когда это произойдет.