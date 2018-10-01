В Петербурге разогреваются батареи и страсти: главное за неделю

Санкт-Петербург, , 00:20 — REGNUM Санкт-Петербург на прошедшей неделе пережил двухдневный шторм и очередное наводнение. К счастью, не считая поврежденных упавшими деревьями машин, серьезных последствий удалось избежать. Чего не скажешь о начале отопительного сезона: в первые же его часы в центре города произошел прорыв трубы с горячей водой, приведший к двойной трагедии. Тем временем в Северной столице, на фоне природного похолодания, начался явный «разогрев» политической жизни. Хотя пока это может показаться фарсом.

«Закопать» деньги, чтобы не хоронить людей

Подземные тепловые коммуникации Петербурга требуют всё большего внимания и всё больше средств. О том, что темпы их ремонта и замены отстают от темпов обветшания, известно давно. В последние годы масштабные прорывы в зимний период происходили многократно, иногда это приводило фактически к чрезвычайным ситуациям, когда без тепла на долгое время оказывались целые микрорайоны.

Самые большие проблемы — в зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»: более половины коммуникаций этого предприятия (1125 км) нуждаются в замене. По итогам прошлого отопительного сезона два из трех основных поставщиков тепла смогли снизить количество технологических дефектов, в то время как у «Теплосети» этот показатель увеличился на 13%: в среднем происходило два дефекта на один километр труб. При этом от стабильности работы АО зависят 2,5 млн жителей Петербурга.

Основным владельцем компании является энергетическое ПАО «ТГК-1», подконтрольное «Газпрому», стратегическому партнеру Северной столицы. Несмотря на таких богатых хозяев, без масштабной помощи городского бюджета задачу обновления подземного хозяйства «Теплосети» решить невозможно. На минувшей неделе стало известно, что город готов выделить на эти цели 9 млрд рублей в ближайшие три года, а в пятилетней перспективе довести эту цифру до 16 млрд руб.

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…Городские чиновники доложили о готовности города к началу отопительного сезона во вторник, 25 сентября, на заседании городского правительства. По их словам, тепловые испытания в межсезонье позволили выявить слабые места и принять необходимые меры, а главной финансовой проблемой отрасли являются долги структур Минобороны, упорно не желающих вовремя и в полном объеме платить за тепло и другие энергоресурсы.

Неизбежность дополнительных расходов на топливно-энергетический комплекс стала еще более очевидной в свете трагедии, которая разыгралась в первые же часы, когда было включено регулярное отопление жилых зданий в Петербурге. В ночь на пятницу, 28 сентября, прорвало 300-мм трубу во дворе одного из домов на Измайловском проспекте. Вода хлынула в подвальное помещение кафе, где в тот момент находилась компания молодых людей. Двое из них не смогли выбраться и погибли страшной смертью в кипятке.

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Лопнувшая труба, что многих не удивило, принадлежит «Теплосети Петербурга»; это вновь подчеркнуло проблему изношенности имущества компании и необходимость конкретных дел по изменению опасной ситуации. К вечеру того же дня тепломагистраль удалось отремонтировать и вернуть тепло в 76 отключенных из-за аварии домов.

Органы СКР возбудили уголовное дело, прокуратура начала проверку, а в Минстрое взяли этот случай на контроль, пообещав сделать выводы после установления причин ЧП. Сама «Теплосеть» пообещала оказать помощь семьям погибших, они также получат все причитающиеся страховые выплаты.

Однако жизни 20-летних парней-студентов это уже не вернет. Для предотвращения новых трагедий и ускорения замены старых теплосетей городскому бюджету, возможно, придется еще больше раскошелиться и «прописать» максимально разрешенный по закону дефицит в 2019 году. Проект бюджета рассмотрят в наступившем октябре.

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Запретить запрещать?

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на минувшей неделе занималось, в основном, карательным законотворчеством. Причем, в этом деле вектор депутатов совпал с предложениями исполнительной власти.

Запретив ранее в метро торговать, гадать и попрошайничать, а также оставлять без надзора свои вещи, депутаты проявили последовательность и снабдили запрет санкциями за его нарушение. Гадалок и попрошаек скоро будут штрафовать на 4−5 тысяч рублей, торговцев из числа обычных граждан — 3−5 тысяч рублей.

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А вот с рассеянными пассажирами вышла промашка. Специалисты объяснили депутатам, что введение штрафа за оставленные вещи ситуацию не изменит: как правило, ценность забытых пакетов и сумок минимальна, и их владельцы тем более не вернуться за ними, если их будет поджидать полицейский со штрафом. Поэтому для снятия действительно острой проблемы закрытия станций и переходов метро из-за забытых вещей придется поискать не репрессивные решения.

Зато подземным музыкантам придется несладко. По предложению Смольного, предлагается увеличить сумму административного штрафа за игру на музыкальных инструментах и использование звукоусиливающей аппаратуры в метро с нынешних 100−500 рублей до 1−3 тысяч рублей. Не менее 1 тысячи рублей придется заплатить тем, кто ведет любую деятельность на территории метро без согласования с предприятием — речь, прежде всего, о сборщиках всевозможных пожертвований, среди которых есть как настоящие волонтеры, так и мошенники.

Запретительный тренд, надо признать, вызвал сомнения у части депутатского корпуса. Прозвучали голоса о том, что под видом борьбы с назойливыми приставаниями в метро граждане могут столкнуться с «перегибами на местах»: например, начнут штрафовать тех, кто просит нематериальной, а информационной помощи у других пассажиров, а также молодых людей за попытки познакомиться в метро. Нашлись заступники и у музыкантов в метро, впрочем, голоса тех, кто требует полностью изгнать таких исполнителей не только из переходов, но и из вагонов, звучали гораздо решительнее.

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…Лидер фракции КПРФ Ольга Ходунова призвала коллег все-таки сдерживать свои запретительные позывы, будь то в отношении музыкантов в метро или политических активистов на площадях. Однако вряд ли этот призыв найдет понимание: проекты всё новых и новых запретов появляются буквально каждую неделю. Например, на прошедшей неделе, вслед за руферами, проводящими «экскурсии» по крышам, предложили запретить подросткам до 14 лет посещать всевозможные квесты.

Собчак может вернуться

На фоне сенсационных результатов вторых туров выборов в ряде российских регионов, где единороссы не смогли провести своих кандидатов на губернаторские посты, в Петербурге оживились предположения насчет будущей конфигурации выборов главы города. Они должны пройти в начале сентября 2019 года.

Ни сделанные ранее заявления действующего губернатора Георгия Полтавченко о своем желании участвовать в новых выборах, ни, тем более, аналогичное намерение «яблочного» депутата Заксобрания Бориса Вишневского не вызывали такого медийного ажиотажа, как слова телеведущей Ксении Собчак, не исключившей своего возможного участия в схватке за Смольный.

Сначала Собчак, выступая в Петербурге, сыграла уход от прямого ответа на вопрос о своем участии в выборах, сделав акцент на необходимости выдвижения единого кандидата от оппозиции, который мог бы бросить вызов Георгию Полтавченко. Тремя днями спустя Собчак уже не исключила, что таким кандидатом может стать именно она. Еще через четыре дня, 29 сентября, Собчак уже ставила свои условия остальным возможным претендентам «не от власти».

«В Петербурге главное, чтобы был один оппозиционный кандидат. Тогда мы сможем давить на власть и требовать, чтобы мы прошли этот муниципальный фильтр. Я готова к переговорам: если пойдет более сильный кандидат, то я уступлю», — сказала она в эфире НТВ.

А заодно дала понять, что к потенциальному участию в губернаторской гонке относится как медийному проекту, заявив о возможности «спокойно беременеть до следующих губернаторских (выборов)» и предложив сделать Сергея Шнурова куратором городской сферы культуры.

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То что Ксения Собчак может сделать из будущих выборов большое и дорогое шоу, никто не сомневается. И иронизировать над ее шансами в родном городе тоже было бы глупо. Напомним, что в марте на президентских выборах Собчак в Петербурге пришла третьей, после Владимира Путина и Павла Грудинина, получив 4,33% голосов земляков и опередив «ветеранов» всевозможных выборов Владимира Жириновского и Григория Явлинского.

Этот электоральный ресурс может заметно возрасти, если Собчак получит поддержку в качестве пусть даже «технического» кандидата и «добро» на прохождение муниципального фильтра. С таким багажом к ней придут и финансы, и голоса.

Как минимум, ее участие может серьезно подорвать позиции традиционных петербургских оппозиционеров, которые будут не в силах ничего противопоставить напору, харизме и «группе поддержки» Ксении Собчак. А как максимум… Впрочем, пока для таких гаданий слишком мало фактических оснований.

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