Смольный готов профинансировать реконструкцию «Теплосети Санкт-Петербурга»

Санкт-Петербург, , 18:00 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга готовы принять финансовое участие в обновлении обветшавшей инфраструктуры АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Речь идет о сумме в 9 млрд рублей на ближайшие три года и о 16 млрд рублей в перспективе пяти лет, сообщили сегодня, 24 сентября, в аппарате вице-губернатора Игоря Албина, курирующего городской ТЭК.

Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, состояние тепловых сетей в зоне ответственности АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» является наиболее проблемным в городской теплоэнергетике. Доля сетей предприятия, нуждающихся в замене, составляет 51%, а темпы их замены — самые скромные, по сравнению с другими компаниями, поставляющими тепло в дома Петербурга. В предыдущий отопительный сезон на трубах «Телплосети» было зафиксировано 2 тыс. 174 дефекта.

Как стало известно сегодня, городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению предложил включить в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 гг. средства на реконструкцию тепловых сетей этого АО в размере около 9 млрд рублей. В этом случае в следующем году будут реконструированы более 30 км сетей, в 2020 году — более 50 км, в 2021 году — 70 км сетей.

Если в течение пяти лет ближайших лет направить предприятию на эти цели 16 млрд рублей, то протяженность старых сетей снизится в течение пяти лет на 2%. Если же никак не вмешиваться в ситуацию, то старение сетей за пять лет увеличится на 16%.

«Бюджетные инвестиции позволят увеличить долю Санкт-Петербурга в уставном капитале АО «Теплосеть Санкт Петербурга» с прицелом на доведение её до 100%», — отметили в Смольном.

«В перспективе нам предстоит создать единую теплоснабжающую организацию Санкт-Петербурга», — заявил сегодня Игорь Албин. По его мнению, это «позволит нам гарантировать надежную подачу тепла потребителям».

Общая протяжённость теплосетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — 2 490 км труб, что составляет 27% тепловых сетей города. Предприятие обеспечивает теплом 2,5 млн человек. В замене нуждаются 1 125 км сетей предприятия.

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» создана 1 февраля 2010 года на базе городских сетей и структурного подразделения «Тепловая сеть» ОАО «ТГК-1» (в настоящее время ПАО «ТГК-1»). Основные акционеры: ПАО «ТГК-1» (74,9997%) и ГУП «ТЭК СПб» (25,0003%).

Напомним, с 24 сентября в Петербурге началось периодическое протапливание в качестве подготовки к началу отопительного сезона.

Читайте ранее в этом сюжете: Расходы на энергетический комплекс Петербурга возрастут почти на треть