Отопительный сезон в Петербурге начался с трагедии: двое сварились заживо

Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM Два человека погибли на Измайловском проспекте в центре Петербурга в ночь на 28 сентября в результате прорыва магистральной трубы отопления. Эту информацию официально подтвердило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что с полуночи 28 сентября в Северной столице началась регулярная подача тепла в жилые дома.

По данным следствия, в результате прорыва трубы было затоплено общественное заведение, два посетителя которого, 1998 года рождения, получили термические ожоги и погибли.

По данным очевидцев, затопило помещение так называемого «антикафе». Два молодых человека не успели выскочить и сварились заживо.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц)».

На место происшествия прибыло руководство ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначаются экспертизы, изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия.

Как сообщалось, на месте прорыва образовалась большая яма, в которую провалились два припаркованных автомобиля. Людей в них не было

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