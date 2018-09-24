Бюджетный дефицит в Петербурге может достить максимума

Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM Дефицит бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год планируется в размере 9,2%, однако в процессе обсуждения и принятия законопроекта о главном финансовом документе города дефицит может вырасти до максимально разрешенного законодательством уровня в 10%. Об этом сообщил 24 сентября глава комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников.

Ранее спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров заявил, что бюджетный дефицит в 2019 году может составить 40 млрд рублей. Дефицит городского бюджета 2018 года, с учетом корректировок, составляет сейчас 45,3 млрд рублей.

По данным «Фонтанки», в проекте бюджета-2019 на 19% увеличатся расходы на транспорт, в целях приобретения нового подвижного состава и сохранения действующего тарифа на проезд. Вдвое, до 800 млн рублей, возрастут расходы на рекультивацию мусорной свалки «Новоселки». Также вдвое больше планируется потратить на безопасность на транспорте и в учебных учреждениях, всего около 5,3 млрд рублей.

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Как сообщалось, из-за отмены с 2019 года налога на движимое имущество для организаций и других изменений налогового законодательства бюджет Санкт-Петербурга недосчитается не менее 25 млрд рублей в год.

Эти средства предполагается скомпенсировать за счет выпуска облигаций и привлечения краткосрочного коммерческого кредита.

Первое обсуждение бюджета Санкт-Петербурга в Заксобрании намечено на октябрь.

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