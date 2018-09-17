Понедельник, 17 Сентября 2018 года
11:05:46 МСК

Шнуров и «Ленинград» намерены собрать осенью стадион «Санкт-Петербург»

Культура

Вместимость главной арены Санкт-Петербурга — 56-57 тысяч человек

Шнуров и «Ленинград» намерены собрать осенью стадион «Санкт-Петербург»
lafleur
Сергей Шнуров

Санкт-Петербург, 17 сентября 2018, 10:04 — REGNUM  Бессменный лидер популярнейшего музыкального коллектива в стране — группировки «Ленинград» — Сергей Шнуров объявил о концерте на стадионе «Санкт-Петербург» предположительно 19 октября. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Официального подтверждения от руководства стадиона пока нет.

Напомним, что количество мест на сданном в декабре 2016 года комплексе (здесь играет футбольный клуб «Зенит») составляет, по информации проектировщика компании «Трансстрой», на театрально-концертные мероприятия до 80 тысяч, на спортивные — 60 тысяч. Однако по факту, около 56−57 тысяч человек. На чемпионате мира по футболу 2018 вместимость арены была увеличена до 64 тысяч зрительских мест.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить