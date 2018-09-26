Ксению Собчак назвали «техническим кандидатом» в губернаторы Петербурга

Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Лидер фракции «Партии роста» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева считает Ксению Собчак «техническим кандидатом с суперотрицательным рейтингом». Как сообщает издание «ЗакС.ру», об этом Дмитриева сказала журналистам в среду, 26 сентября.

Напомним, экс-кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак не исключила своего участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые пройдут в 2019 году.

Как считает Оксана Дмитриева, после неожиданной победы во втором туре выборов в ряде регионов кандидатов, не относящихся к «Единой России», к выборам 2019 года будут допущены только экзотические и заведомо непопулярные кандидаты. Одним из таких претендентов она считает Ксению Собчак.

Сама Оксана Дмитриева в 2014 году выдвигалась на предыдущих выборах губернатора Петербурга, но не смогла пройти муниципальный фильтр. Она предполагает, что по этой же причине петербургская оппозиция вновь не сможет выставить сильного кандидата в 2019 году. Дмитриева исключила свое участие в губернаторских выборах будущего года.

Пока о своем желании участвовать в будущих выборах заявили действующий губернатор Георгий Полтавченко и депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко»).

Очередные выборы губернатора должны пройти 8 сентября 2019 года.

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