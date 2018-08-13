Сталинский привет со дна пруда: главное в Челябинске

Александр Комаров, , 06:14 — REGNUM

В Челябинской области одной из обсуждаемых тем недели (6−12 августа) стала находка на дне Кусинского городского пруда. Общественники нашли там фрагменты памятника Иосифу Сталину. Находка обернулась скандалом и громкими заявлениями.

Сталинский привет

По рассказам местных жителей, памятник руководителю Советского Союза и Коммунистической партии был снесён и затоплен в пруду после развенчания культа личности. Напомним, XX съезд КПСС был в 1956 году. И затем по всей стране начали сносить памятники Сталину. Кусинский район Челябинской области не стал исключением. Памятник разрушили и утопили в пруду.

О дальнейшей судьбе фрагментов среди местных жителей ходили разные слухи. Одни граждане полагали, что памятник был сделан из гипса и от него давно ничего не осталось. Другие же утверждали, что его отлили из бронзы и фрагменты до сих пор лежат на дне пруда в целости и сохранности.

Тайна, покрытая водой, открылась буквально в начале августа 2018 года. Для ремонта плотины рабочие спустили в пруду воду. И местные жители увидели на дне фрагменты того самого памятника. Фотографии были опубликованы в соцсетях и заинтересовали активистов движения «Суть времени». Общественники при помощи других горожан извлекли три фрагмента. Ещё два, впрочем, найти пока не удалось.

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Что делать с неожиданной находкой, общественники уже решили. Они собираются восстановить памятник Сталину. По их словам, местное население только приветствует эту инициативу. Однако у чиновников свои виды на фрагменты. Активист движения «Суть времени» Станислав Стафеев утверждает, что после находки ему звонили представители муниципалитета и обвинили в том, что он присвоил фрагменты. Глава администрации Кусы Валерий Васенёв полагает, что они должны принадлежать муниципалитету, и даже написал заявление в полицию с просьбой установить их местонахождение.

Своё мнение есть и у руководства местного краеведческого музея. Директор Наталья Ростовцева отмечает, что Стафеев сообщил в музей о находке, и теперь её нужно оформить юридически правильно. По её словам, необходимо подписать трёхстороннее (активист, музей и администрация Кусы) соглашение о хранении остатков монумента и затем совместно решать их судьбу.

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Сам Стафеев опасается, что если фрагменты попадут в музей, то о восстановлении памятника можно будет забыть. При этом в вопросе об установке монумента он надеется на помощь местных властей. К концу недели вопрос с местом хранения фрагментов так и не был урегулирован.

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Громкий приговор

9 августа в Челябинске прозвучал приговор, которого ждали почти четыре года. На скамье подсудимых оказались депутат городской думы Сергей Новожилов и на тот момент руководитель областного управления ФНС Александр Путин.

Напомним, задержали их в октябре 2014 года. Некоторое время они провели в СИЗО. Следствие вменило Александру Путину превышение должностных полномочий. Сергей Новожилов был обвинён в пособничестве этому преступлению. Обвинение настаивало на том, что ремонтные работы на объектах ФНС в Челябинской области с 2010 по 2014 год выполняли фирмы, подконтрольные одному из подсудимых. При этом выяснилось, что не все оплаченные работы были доведены до конца.

В этой части суд согласился со следствием и признал этих граждан виновными. Они получили соответственно три и два года восемь месяцев общего режима.

Примечательно, что обвинение требовало для обоих более сурового наказания. Им также были предъявлены обвинения во взятке (соответственно, в получении и в даче). Следствие предположило, что рабочие Новожилова отремонтировали квартиру главы УФНС, за что Новожилов якобы получил выгодный контракт. Но суд подумал и не стал признавать это взяткой. Со всеми вытекающими последствиями.

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Как полпред губернатору «подыграл»

8 августа Челябинск посетил уральский полпред президента Николай Цуканов. Он изучил ход подготовки к саммитам ШОС и БРИКС и проблемы Челябинской области.

Напомним, саммиты Челябинск будет принимать в 2020 году. К подготовке претензий у Цуканова не возникло. Полпред заявил, что руководство области имеет «чёткое, правильное» понимание проблем, а вся работа идёт системно и качественно.

На встрече с губернатором Борисом Дубровским шла речь и об экологической ситуации в регионе. И здесь полпред отметил, что на Южном Урале нужно закрыть 420 свалок. Мол, они сильно загрязняют воздух и не только. Также Цуканов обратил внимание на необходимость рекультивации Коркинского угольного разреза и на выбросы от общественного транспорта.

Примечательно, что о вкладе промышленных предприятий в загрязнение южноуральской окружающей среды разговоров было сравнительно мало. Политтехнолог Александр Мельников в связи с этим даже предположил, что Цуканов подыграл губернатору и крупным промышленникам. Также эксперт подчеркнул, что полпред строго следовал повестке, определённой президентом Владимиром Путиным и южноуральским губернатором, и не стал поднимать другие острые вопросы. Также Цуканов обратил внимание на то, что Челябинск и область получит от проведения саммитов. По понятным причинам, у губернатора Дубровского эта тема одна из любимых. Наконец, Мельников отметил, что полпред фактически пресёк слухи о том, что место проведения саммитов 2020 года может поменяться.

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«Устали ждать!»

Началась рабочая неделя с протестов обманутых дольщиков жилого комплекса «Яркая жизнь». Люди устали ждать от чиновников обещанных и ранее давно оплаченных квадратных метров и требовали достроить дома.

Напомним, в этом жилом комплексе планируется четыре многоэтажки. Жилья ждут порядка 300 человек. Из-за финансовых проблем стройка оказалась заморожена. Один из двоих партнёров уехал в США. Второй — остался в Челябинске и пытается достроить дома. Оба являются фигурантами уголовного дела, возбуждённого в конце 2017 года.

Достоянием гласности проблемы дольщиков стали в ноябре 2017 года. Тогда люди вышли на одиночные пикеты к прокуратуре Челябинской области и к правительственным зданиям. Акции протеста они проводили регулярно. Власти их увидели, услышали и пообещали: в сентябре один из домов будет достроен.

В марте 2018 года дольщики прекратили протесты. Однако 6 августа снова вышли на одиночные пикеты и намерены проводить их каждую неделю. Причина, по их словам, в том, что дом к сентябрю сдать не смогут. Подключение к сетям назначили на весну 2019 года.

Впрочем, в областном минстрое не видят проблемы. По словам чиновников, дом практически построен и скоро его сдадут. А пока дольщики готовятся к новым и новым акциям протеста.

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С новым мэром

А в конце недели нового главу обрёл Троицкий район. им стал Тимур Мухамедьяров, который и исполнял временно обязанности мэра.

Напомним, прежний руководитель района Людмила Шаталова ушла в отставку ещё 3 мая. Этот шаг она объяснила личными причинами. И временно оставила вместо себя Тимура Мухамедьярова. А депутаты назначили новый конкурс на должность главы.

И вот 10 августа состоялась сессия районного собрания депутатов. Вполне ожидаемо район официально возглавил Тимур Мухамедьяров. Депутаты заявили, что он хорошо знает Троицкий район и имеющиеся в нём проблемы. Конкуренткой временному главе была главный врач местной больницы Екатерина Пацына. Но поддержки депутатского корпуса ей получить не удалось.

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Таким образом, на Южном Урале осталась лишь одна территория, которая до сих пор остаётся без мэра. Речь идёт о сандальном городе Миассе. Напомним, 15 мая после череды скандалов и затяжного конфликта мэр Геннадий Васьков был отправлен в отставку. Решение приняло городское собрание депутатов на основании его личного заявления. В тот же день Васьков был арестован.

Примечательно, что эти же депутаты в конце 2015 года назначили Васькова главой Миасса. Затем отношения между ним и горсобранием резко обострились. После его отставки был объявлен новый конкурс. Однако 5 июля выбрать главу из числа кандидатов, которые прошли конкурсный отбор и были представлены на суд городского собрания депутатов, не удалось. Большинство «народных избранников» просто испортили бюллетени.

Теперь объявлен новый конкурс. Если всё пойдёт хорошо, то Миасс обретёт нового мэра уже в октябре. Но будет ли всё хорошо? Пока этот город — во власти конфликтов. Даже объявление нового конкурса некоторые депутаты пытались сорвать! И конца этим конфликтам, похоже, не видно.

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