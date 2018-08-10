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В Троицком районе Челябинской области избран новый глава

Политика

Прежний — Людмила Шаталова — 3 мая ушла в отставку

Троицкий район, Челябинская область, 10 августа 2018, 20:11 — REGNUM  На Южном Урале депутаты Троицкого района избрали нового главу. Им стал Тимур Мухамедьяров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Заседание собрания депутатов состоялось сегодня, 10 августа. Своё решение депутаты объяснили тем, что их избранник хорошо знает как Троицкий район, так и его проблемы.

Отметим, Тимур Мухамедьяров исполнял обязанности главы района. Также по итогам конкурса на рассмотрение депутатов была вынесена кандидатура главного врача одной из местных больниц. Но Екатерина Пацына не получила поддержки собрания депутатов.

Напомним, пост стал вакантным 3 мая. Тогда в отставку ушла глава района Людмила Шаталова. Свой уход она объяснила личными причинами.

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