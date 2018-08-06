На Южном Урале общественники и чиновники не поделили памятник Сталину

Куса, Челябинская область, , 13:59 — REGNUM В Кусе Челябинской области, извлечённые со дна обмелевшего городского пуда фрагменты памятника руководителю СССР и Верховному главнокомандующему во время Великой Отечественной войны Иосифу Сталину стали яблоком раздора между общественниками и городскими чиновниками. Местный житель и активист движения «Суть времени» Станислав Стафеев, который извлёк фрагменты железобетонного монумента, заявил, что чиновники оказывают на него давление, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«После того как мы извлекли фрагменты, отмыли их от ила, доставили ко мне домой, а данная информация была опубликована в СМИ, мне начали звонить чиновники и обвинять меня в том, что я якобы «присвоил» себе памятник Сталину. Но мне трудно представить, как можно присвоить себе то, что было разрушено, выброшено и никому не принадлежит. Тем более что мы намерены найти и извлечь недостающие фрагменты памятника, реставрировать его и во взаимодействии с поселковой администрацией определить его дальнейшую судьбу — место установки или хранения», — заявил Станислав Стафеев.

Напомним, что во времена СССР в Кусе был установлен памятник Иосифу Сталину. По разной информации монумент был разрушен в период с 1956 по 1962 годы, а его фрагменты затоплены в городском пруду.

В свою очередь директор «Музейно-краеведческого центра» Кусы Наталья Ростовцева сообщила, что «никаких угроз не было и не будет». По её словам, фрагменты памятника могут находится в частном помещении на хранении, но необходимо сделать это «юридически правильно». Она уточнила, что фрагменты памятника были найдены волонтёром, о чём он сообщил в музей.

«Мы откопали фрагменты, сделали снимки. Сделали заявление в городскую администрацию с просьбой о демонтаже фрагментов. Приехала комиссия в пятницу. Посмотрели эти фрагменты. Принято было решение об извлечении из пруда фрагментов в понедельник», — сообщила Наталья Ростовцева.

Она пояснила, что интерес к памятнику очень большой и в музее намеревались после извлечения фрагментов составить документ о временном хранении, с последующим определением плана работ по реконструкции монумента и его демонстрации.

«Больше всего мы опасаемся, что попав к чиновникам, фрагменты памятника в итоге окажутся бесхозными и никакой деятельности по восстановлению монумента проводиться не будет. У нас итак в городе более десятка памятников находятся в неудовлетворительном состоянии», — считает Станислав Стафеев.

Наталья Ростовцева пояснила, что действительно 16 памятников считаются бесхозными, но это связано с сложностями юридического оформления, а работа по уходу за монументами, тем не менее, ведётся и средства на её осуществление выделяются.

По мнению директора музея на данный момент необходимо подписать трехстороннее (в том числе с представителями администрации) соглашение о хранении извлечённых фрагментов, и уже в дальнейшем совместно решать их судьбу.

В свою очередь, глава администрации Кусы Валерий Васенёв не против подписания трёхстороннего соглашения, если с данной инициативой выступило руководство музея. Он пояснил, что памятник якобы «присвоен» Станиславом Стафеевым, что ранее беседовал с ним и не получил ответы на свои вопросы.

«Я задал два вопроса: на чьи средства будет восстановлен памятник и где он будет размещён. Он мне ответа не дал», — заявил Валерий Васенёв.

Чиновник также сообщил, что подал заявление в правоохранительные органы с просьбой установить местонахождения фрагментов памятника.

Однако на вопрос кому юридически принадлежат найденные фрагменты памятника, глава администрации не дал ответ, сообщив, что по его личному мнению обломки должны принадлежать администрации. Также Валерий Васенёв не ответил на вопросы о том, на чьи средства будет восстановлен памятник и где он будет размещён, если будет передан в ведение городских чиновников. В свою очередь Наталья Ростовцева сообщила, что музей на данном этапе не будет брать найденные фрагменты на баланс.

В ответ на вышеуказанные обстоятельства Станислав Стафеев вновь пояснил, что не намерен присваивать фрагменты памятника. Он намерен заняться его восстановлением во взаимодействии с сотрудниками музея и администрации для сохранения культурно-исторического наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, извлечь фрагменты памятника Иосифу Сталину со дна городского пруда Кусы стало возможно после того, как в водоёме был сброшен уровень воды. Сделано это было для того, чтобы провести ремонт плотины, которая находится в аварийном состоянии.

Информация о том, что после сброса воды в городском пруду были обнаружен фрагмент монумента, появилась в социальных сетях в прошлый четверг, 2 августа. После этого активисты «Сути времени» и другие неравнодушные граждане нашли ещё два фрагмента и при помощи техники вытащили обломки памятника. На данный момент не найдены правая рука и крупный фрагмент нижней части памятника.

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