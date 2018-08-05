Река истории: на Урале нашли затопленный в 1956 году памятник Сталину

Куса, Челябинская область, , 19:13 — REGNUM В Челябинской области общественники подняли со дна Кусинского городского пруда фрагменты памятника Иосифу Сталину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист общественного движения «Суть времени» в городе Куса Станислав Стафеев.

Он отметил, что информация о том, что на берегу пруда, уровень воды в котором сброшен из-за предстоящего ремонта плотины, найден фрагмент верхней части памятника, появилась в социальных сетях. Горожане заметили фрагменты памятника и выложили в интернете фотографии.

«Мы отправились искать фрагменты памятника вдоль береговой линии обмелевшего пруда. Вскоре нам посчастливилось найти верхнюю часть монумента. Чуть позже в районе нескольких сот метров по другую сторону от пешеходного моста мы обнаружили ещё два железобетонных фрагмента. При помощи местных жителей мы извлекли все три фрагмента и намерены в будущем восстановить памятник Сталину», — сообщил Станислав Стафеев.

Он уточнил, что на данный момент пока не найдены правая рука и крупный фрагмент нижней части памятника.

«Вообще данная находка в столь непростое время для страны весьма символична. Получается, что монумент Сталина восстал из воды как Китеж-град», — подытожил активист.

Напомним, что памятник Иосифу Сталину был разрушен и затоплен в городском пруду города Кусы (стоит на одноимённой реке Куса) в 1956 году. В последние годы о монументе ходили различные слухи. Одни местные жители считали, что памятник был отлит из бронзы и до сих пор находится под водой, другие же полагали, что памятник был выполнен из гипса и давно разрушился на дне пруда.