«Устали ждать!﻿»: обманутые дольщики Челябинска возобновили акции протеста

Челябинск, , 21:47 — REGNUM В Челябинске обманутые дольщики, ожидающие квартир в жилом комплексе «Яркая жизнь», возобновили протесты. Последний раз они выходили на одиночные пикеты в марте, а затем пошли чиновникам навстречу и приостановили проведение протестных акций.

В этот раз они пикетировали областной минстрой, правительство и прокуратуру. На одиночные пикеты вышли несколько десятков граждан.

Дольщики отмечают, что работы на объектах не ведутся, и обещают пикетировать еженедельно. Квартир ждут порядка 300 человек. Впрочем, чиновники утверждают, что один из домов практически готов. Скоро его сдадут.

Напомним, в жилом комплексе «Яркая жизнь» планировалось построить четыре многоэтажки. Но не сбылось. Один из двоих бизнесменов уехал в США. А в конце 2017 года по факту недостройки домов было возбуждено уголовное дело.

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