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В Челябинске полпред Цуканов «подыграл» губернатору и промышленникам

Политика

Так считает политтехнолог Александр Мельников

Челябинск, 9 августа 2018, 11:45 — REGNUM  Уральский полпред Николай Цуканов во время визита на Южный Урал подыграл областным властям и крупным промышленникам. Об этом на своей странице в Facebook заявил политтехнолог Александр Мельников.

Напомним, Цуканов посетил Челябинск вчера, 8 августа. По словам Мельникова, полпред не стал вбрасывать новые темы, и это было предсказуемо. Он сосредоточился на той повестке региона, которую определили президент Владимир Путин и губернатор Борис Дубровский: саммиты ШОС и БРИКС, проблемы дольщиков, экология и высокоскоростная магистраль из Челябинска до Екатеринбурга. И по основным темам Цуканов, как полагает Мельников. содержательно «отработал в поддержку региональных властей», подыграл им, пресекая слухи о вероятном переносе места проведения саммитов, которые распускали оппоненты Дубровского. Также полпред затронул и одну из любимых тем губернатора — о наследии саммитов.

Также Мельников считает. что Цуканов немного подыграл крупным промышленникам региона. Это выразилось в том, что он сместил акцент в экологических проблемах с предприятий на челябинскую свалку и автомобильный транспорт. При этом полпред выразил готовность помочь с переводом транспорта на газ и с закрытием и дальнейшей рекультивацией свалки.

Читайте ранее в этом сюжете: Полпред Цуканов: в Челябинской области нужно закрыть 420 свалок

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Экологические проблемы крупных городов
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