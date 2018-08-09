В Челябинске полпред Цуканов «подыграл» губернатору и промышленникам

Челябинск, , 11:45 — REGNUM Уральский полпред Николай Цуканов во время визита на Южный Урал подыграл областным властям и крупным промышленникам. Об этом на своей странице в Facebook заявил политтехнолог Александр Мельников.

Напомним, Цуканов посетил Челябинск вчера, 8 августа. По словам Мельникова, полпред не стал вбрасывать новые темы, и это было предсказуемо. Он сосредоточился на той повестке региона, которую определили президент Владимир Путин и губернатор Борис Дубровский: саммиты ШОС и БРИКС, проблемы дольщиков, экология и высокоскоростная магистраль из Челябинска до Екатеринбурга. И по основным темам Цуканов, как полагает Мельников. содержательно «отработал в поддержку региональных властей», подыграл им, пресекая слухи о вероятном переносе места проведения саммитов, которые распускали оппоненты Дубровского. Также полпред затронул и одну из любимых тем губернатора — о наследии саммитов.

Также Мельников считает. что Цуканов немного подыграл крупным промышленникам региона. Это выразилось в том, что он сместил акцент в экологических проблемах с предприятий на челябинскую свалку и автомобильный транспорт. При этом полпред выразил готовность помочь с переводом транспорта на газ и с закрытием и дальнейшей рекультивацией свалки.

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