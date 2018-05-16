Среда, 16 Мая 2018 года
15:47:41 МСК

Украина добивает свободу слова, Британия удерживает Скрипалей: Радио REGNUM

Политика

Россия расценивает ситуацию вокруг Скрипалей как «насильственное удержание и даже похищение»

Украина добивает свободу слова, Британия удерживает Скрипалей: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 16 мая 2018, 14:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия и Ватикан потакают нацистам? Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить