МИД РФ потребует от Британии доступа к Скрипалям

Москва, , 11:25 — REGNUM Москва собирается требовать от Лондона предоставления возможности лично пообщаться с бывшим шпионом Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией, пострадавшими в британском Солсбери. Об этом заявила 16 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, российское посольство в Великобритании должно убедиться в том, что вышеупомянутые граждане РФ не нуждаются в помощи российских дипломатов.

«Если они не нуждаются в нашей помощи, пусть британская сторона даст им возможность сказать нам об этом лично», — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.

Она добавила, что Россия расценивает ситуацию вокруг Скрипалей как «насильственное удержание и даже похищение британскими властями двух наших граждан».

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула — эти действия британской стороны представляют собой серьёзное нарушение двусторонних договоров между Россией и Великобританией.

Напомним, 14 мая муж племянницы Сергея Скрипаля заявил, что ей вновь отказано во въезде в Великобританию. Виктория безуспешно пытается увидеться с дядей и двоюродной сестрой.

Добавим, в пресс-службе российского посольства в Британии ранее отметили, что Лондон, не давая доступа российской стороны к Скрипалям, нарушает права России общаться с ними (такое право дает статья 36 двустороннего консульского соглашения).

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