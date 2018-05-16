Миссия ОЗХО впервые приступила к реальной работе в Сирии — Захарова

Москва, , 11:23 — REGNUM Миссия ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Сирии впервые с момента своего учреждения начала работать по своему назначению. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«По сути впервые с момента своего учреждения миссия провела работу, как того постоянно требовала и Россия, и Сирия — непосредственно на месте предполагаемого инцидента, а не дистанционно», — заявила Захарова.

В МИД РФ рассчитывают, что итогом расследования станут обстоятельные и выверенные с профессиональной точки зрения выводы, «которые помогут установить реальную картину произошедшего 7 апреля в городе Дума и подтвердить несостоятельность любых надуманных и бездоказательных обвинений в адрес Дамаска, послуживших предлогом для противоправной военной акции США, Великобритании и Франции, грубо нарушивших устав ООН», указала дипломат.

В настоящее время миссия ОЗХО по расследованию случаев применения химоружия в Сирии продолжает инициированное по просьбе сирийских властей изучение всех обстоятельств, связанных с инсценированным «Белыми касками» химинцидентом в городе Дума 7 апреля.

При обеспечении Дамаском и российской военной полицией надлежащих условий специалисты миссии в ходе своего пребывания в Сирии несколько раз выезжали в город Дума для посещения обозначенных экспертами ОЗХО мест, заявила официальный представитель МИД РФ.

«Как это и предписывается Конвенцией запрещения химического оружия и нормативными документами ОЗХО, ими были самостоятельно отобраны пробы на наличие отравляющих веществ, опрошены свидетели, осуществлён ряд других специальных мероприятий. Пробы и другие вещественные доказательства были доставлены в Гаагу для лабораторных исследований, которые займут две-три недели», — заявила Захарова.

«Об окончательных итогах работы миссии в городе Дума можно будет делать выводы не ранее конца мая, когда будет обнародован доклад миссии», — добавила она.

В начале апреля 2018 года США и их сателлиты обвинили Сирию в применении химического оружия против мирных жителей в городе Дума, опираясь на единственный видеоролик «Белых касок». Этого оказалось достаточно для того, чтобы 14 апреля США, Британия и Франция нанесли по Сирии удар 103 крылатыми ракетами.