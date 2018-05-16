Законопроект об общедоступной дефибрилляции внесен в Госдуму

Москва, , 11:13 — REGNUM В общественных местах появятся автоматические наружные дефибрилляторы (АНД). Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 мая, соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с Владимиром Гутеневым («Единая Россия»).

Законопроект позволит решить задачу снижения смертности людей в случаях внезапной остановки сердца, уверены парламентарии.

При возникновении ситуаций, требующих оказания первой помощи с использованием автоматических наружных дефибрилляторов, такая помощь может быть оказана неограниченным кругом лиц, следует из текста документа.

«Правила размещения (в том числе обязательного), информирования об использовании и требования к объектам размещения автоматических наружных дефибрилляторов, а также правила оказания помощи с использованием автоматических наружных дефибрилляторов в Российской Федерации утверждаются правительством РФ», — прописано в тексте законопроекта.

Дефибрилляторы могут появиться в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, в метро, на стадионах, в бассейнах и фитнес-центрах.

Квалификация

Уже на ранней стадии развертывания программы общедоступной дефибрилляции в Японии в 2008 году в ходе соответствующих исследований был сделан вывод о том, что простота и безопасность современных АНД таковы, что юридическое ограничение их использования обученными людьми было бы серьезным недостатком, препятствующим оказанию помощи в экстренной ситуации, отмечают авторы.

По статистике Британского совета по реанимации, АНД часто использовались необученными добровольцами в ожидании прибытия медицинских специалистов, и многие отчеты свидетельствуют об успехе именно этой стратегии. Более того, согласно выводам Британского совета по реанимации, использование АНД не должно ограничиваться обученным персоналом — такие ограничения противоречат интересам жертв ВОС и препятствуют оказанию им реальной и своевременной минимально необходимой помощи, указали авторы.

Когда использовать

К ситуациям, требующим оказания помощи с использованием АНД, относятся случаи, когда человек (пострадавший) не реагирует на вопросы, световые и звуковые раздражители, не может удерживать тело в пространстве, не может сообщить о своем состоянии голосом или жестами, при этом у него могут наблюдаться (могут и отсутствовать) судороги, нарушения дыхания и другие признаки тяжелого общего состояния. При этом даже если внешне похожее состояние будет вызвано не внезапной остановкой сердца, а иными факторами, «возможное использование АНД в ожидании приезда медицинских специалистов какого-либо вреда пострадавшему не принесет, так как после сбора устройством необходимых объективных данных о состоянии пострадавшего дефибрилляция не будет произведена из-за отсутствия соответствующих уникальных для ВОС показаний», подчеркивают авторы законопроекта.

Информирование

Авторы отмечают необходимость информирования населения о наличии на объекте дефибрилляторов. Возможные действия лица, решившего оказать помощь с использованием АНД, минимальны: сориентироваться на объекте с применением информационных табличек и добраться до места хранения АНД; сообщить о случившемся по номеру телефона вызова службы скорой медицинской помощи; приготовить АНД к работе согласно инструкции о порядке использования АНД; доставить АНД к месту оказания помощи и, следуя инструкциям АНД (текстовым, визуальным, голосовым), применить его.