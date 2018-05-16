Суд в Херсоне решит судьбу задержанного на Украине журналиста РИА «Новости»

Херсон, Украина, , 11:15 — REGNUM Мера пресечения задержанному на Украине главе РИА «Новости Украина» Кириллу Вышинскому будет избрана Херсонским городским судом 16 мая. Об этом сообщил адвокат журналиста.

«Суд будет сегодня, Херсонский городской суд. Сейчас его уже практически довезли до Херсона, сначала доставят в управление (СБУ), затем в суд», — цитирует защитника РИА «Новости».

Отмечается, что в Херсоне находится офис так называемой прокуратуры «автономной республики Крым», которая инициировала преследование журналиста. Украинские спецслужбы подозревают Вышинского в государственной измене.

Руководителя новостного портала обвинили в поддержке Донецкой и Луганской народных республик. В соответствии с заявлением заместителя главы СБУ Виктора Кононенко, журналист якобы «ежемесячно получал из России 53 тысячи евро». По украинским законам ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Добавим, что притеснение журналистов на Украине стало распространенной преступной практикой, которая не получает должной реакции со стороны руководства страны и общественности.

Российские журналисты под надуманными предлогами систематически подвергаются преследованию на Украине. Ранее МИД России призывал ОБСЕ и Совет Европы вмешаться и осудить порочную политику Киева против свободы слова, однако должной реакции на вопиющие нарушения не поступило.

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