В России могут отказаться от знака «Шипы» на машинах

Москва, , 07:49 — REGNUM В Российской Федерации с автомобилистов в ближайшее время могут снять обязанность устанавливать на транспортных средствах опознавательный знак «Шипы» («Ш»). С таким предложением выступило Министерство внутренних дел (МВД) России. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, обнародованного 15 мая на портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится: «Предлагается исключить обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Ш» сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины, которая закреплена в пункте 8 Основных положений».

По мнению авторов инициативы, данный знак давно потерял свою актуальность, поскольку тормозной путь современных транспортных средств давно определяется другими факторами (степенью загруженности авто; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации; конструкцией транспортного средства и др.), нежели наличием или отсутствием ошипованной резины.

В пояснительной записке также говорится, что установка знака «Ш» не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере движения автомобиля, особенно в условиях неоднородного характерного для зимних условий дорожного покрытия.

Кроме того, вышеупомянутый знак, расположенный на заднем стекле транспортного средства, иногда ограничивает водителю обзор, отмечают авторы инициативы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, изменения в правилах дорожного движения (ПДД), касающиеся нововведения — «вафельной» разметки жёлтого цвета, нанесённой на дорожное покрытие на перекрёстках оживлённых автотрасс, вступили в силу в РФ с 28 апреля 2018 г.

Таким образом, отныне может обозначаться зона на перекрестке, въезд в которую запрещен во время пробки. За нарушение правила водителю транспортного средства грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

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