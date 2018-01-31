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В Молдавии – двойные стандарты, в России – денежный голод: Радио REGNUM

Политика

О двойных стандартах Додона и долгах жителей России

В Молдавии – двойные стандарты, в России – денежный голод: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 31 января 2018, 08:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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