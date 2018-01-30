Путин: В сфере вооружений мы должны быть на шаг впереди

Москва, , 18:25 — REGNUM В сфере разработки и производства вооружений Россия всегда должна быть на шаг впереди, заявил 30 января президент Владимир Путин на военно-практической конференции по итогам специальной операции в Сирии в Национальном центре управления обороной.

По мнению главы российского государства, для сохранения лидерства нашей страны в сфере вооружений нужно не снижать напряженности работы, не питать иллюзий и четко понимать направления развития вооружений в других странах.

«Не нужно здесь, безусловно, в облаках летать. Мы прекрасно с вами понимаем и знаем, как развиваются вооружения в других государствах. Поэтому здесь никаких иллюзий быть не должно. Мы всегда должны быть на шаг впереди. Но для того, чтобы обеспечить развитие Вооруженных сил, нужно постоянно напряженно работать, причем работать совместно», — сказал Владимир Путин участникам военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии.

Напомним, в работе конференции участвуют главы ведомств, высший состав Минобороны, представители госкорпораций и предприятий военно-промышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Москве рассказал о сверхзадаче, стоящей сейчас перед Россией.

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