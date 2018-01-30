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Совет Думы примет решение об амнистии капиталов

Экономика

Пакет законопроектов Госдума может оперативно принять

Москва, 30 января 2018, 20:50 — REGNUM  Завтра, 31 января, Совет Думы обсудит вопрос о рассмотрении законопроектов по продлению сроков «амнистии капитала». Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом сообщили в аппарате нижней палаты парламента.

«Совет Государственной думы 31 января соберется на внеочередное заседание. На повестку будет вынесен вопрос о рассмотрении пакета законопроектов по продлению сроков «амнистии капитала», — сказали в аппарате.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, минфин США опубликовал «кремлевский доклад», в него вошли 210 чиновников и бизнесменов. Предполагается, что объявленные санкции будут способствовать возвращению капитала российского бизнеса обратно в страну. Планируется, что с марта стартует вторая амнистия капитала.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что условия останутся практически такими же, как и в 2016 г. Добавляется только пункт, что не только открытые, но и закрытые на 1 марта 2018 г. счета в иностранных кредитных организациях будут подпадать под действие амнистии. Также до конца 2018 года Минфин будет освобождать от НДФЛ те доходы, которые будут получены в результате закрытия фирм за границей.

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«Кремлевский доклад» минфина США

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