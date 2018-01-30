Людям уже не хватает на жизнь — Михаил Делягин о должниках в РФ

Москва, , 13:33 — REGNUM Жителям Российской Федерации перестало хватать денег даже на текущее потребление, и они начали брать кредиты просто для того, чтобы поддержать свой уровень жизни, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за 2018 год в РФ долги потенциальных банкротов могут увеличиться вдвое и достичь суммы 60 млрд рублей.

«Рост суммы средств, которые люди не могут вернуть, рост их числа и рост средней суммы безнадежного долга — это признак не просто растущей закредитованности, а растущей безнадежной закредитованности в условиях падения уровня жизни и экономического спада, который маскируется данными Росстата, — констатировал он. — В 2017 году было зафиксировано, что люди стали брать кредит на текущее потребление, на которое им уже денег не хватает. Они берут кредит не под большую покупку, а просто чтобы поддержать приемлемый уровень жизни. Вернуть кредит они не могут. В этой ситуации мы видим объективный процесс».

При этом Делягин спрогнозировал, что безнадёжных должников со временем будет становиться всё больше, что, в свою очередь, приведёт к росту социальной напряжённости.

«Все безнадёжные должники из числа граждан РФ составляют ничтожную часть того разрушительного потенциала, которым обладает заместитель госпожи Эльвиры Набиуллиной, — уточнил экономист. — Они не могут нанести и десятой части вреда, который он уже нанес российской банковской системе. Бытовой идиотизм или осознанная недобросовестность российских либеральных регуляторов является значительно большей угрозой».

Одним из последствий такой политики ЦБ, по мнению Михаила Делягина, является искусственно созданный в стране денежный голод, который душит экономику, провоцирует рост кредитов и как результат доводит людей до того, что они не могут их выплачивать.

В то же время экономист согласился с тем, что получение гражданами кредитов повышает совокупный спрос, но это «поддержание экономики ценой завтрашнего дня». Такую практику Михаил Делягин сравнил с поддержанием высокого тонуса организма наркотиками — весьма краткосрочный позитивный эффект в настоящем и масса проблем в будущем.

Напомним, как сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования Национального центра банкротств, заёмщики, имеющие на начало 2018 года возможность объявить себя банкротами, увеличили объём суммарного долга перед кредитными организациями до 31,76 млрд рублей. Также отмечается, что на 34% (до 1,7 млн руб.) вырос и средний размер «безнадёжной» задолженности. По информации экспертов НЦБ, за 2018 год долги потенциальных банкротов могут увеличиться вдвое и достичь суммы 60 млрд рублей.

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