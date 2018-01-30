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Еврокомиссия приняла к сведению «кремлёвский доклад» Вашингтона

Политика

Брюссель не рассматривает подготовленный Вашингтоном список «врагов США» как санкционный

Москва, 30 января 2018, 18:20 — REGNUM  В Брюсселе ознакомились с «кремлёвским докладом», подготовленным министерством финансов США. Об этом 30 января сообщил РИА Новости представитель Европейской комиссии.

«Мы принимаем к сведению этот отчет», — сказал собеседник агентства, отметив, что доклад не рассматривается как санкционный список.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня в Вашингтоне был представлен так называемый «кремлёвский доклад», в который попали 114 высокопоставленных российских чиновников и парламентариев, а также 96 бизнесменов.

В документе подчёркивается, что он не является санкционным, однако предполагается, что к фигурантам списка будет повышенное внимание Вашингтона. Также не исключено, что санкции в отношении упомянутых в списке лиц могут быть введены в дальнейшем.

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«Кремлевский доклад» минфина США

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