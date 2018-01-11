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Украине посоветовали прибрать к рукам русский язык: Радио REGNUM

Политика

Властям Украины предложили «признать украинское русскоязычие украинской «культурной собственностью»

Украине посоветовали прибрать к рукам русский язык: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 11 января 2018, 17:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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