Властям Украины советуют взять русский язык под «филологический контроль»

Киев, , 13:53 — REGNUM Властям Украины нужно взять под «филологический контроль» русский язык. Об этом сказал украинский писатель Андрей Курков в интервью изданию «Деловая столица».

«Русский язык вне России является самостоятельным явлением, — говорит Курков. — Но, как и в случае франкофонии 150 лет назад, Россия пытается использовать русскоязычие в своих интересах».

По его словам, для «ограничения» возможности РФ защищать на Украине русский язык «нужно признать украинское русскоязычие украинской «культурной собственностью» и взять украинский русский под свой филологический контроль».

Курков добавил, что Украина может открыть институт русского языка в Национальной академии наук страны, который бы фиксировал различие «украинского русского языка» и работал над «созданием русскоязычной Украины» уже как собственного явления, а не как части общего «русского мира».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 января в Киеве произошло нападение на Российский центр науки и культуры. Украинские радикалы облили красной краской вход в здание, а также разбросали листовки экстремистского содержания.

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