Устарело, но было? WADA попыталось оправдаться после разоблачений хакеров

Монреаль, Канада, , 12:01 — REGNUM Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на обвинения хакеров из группы Fancy Bears о сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Об этом 11 января сообщает РБК.

В WADA назвали «устаревшими» данные о том, что «независимая комиссия» WADA под руководством Ричарда Макларена, проводившая расследования в отношении российских спортсменов, имеет тесные связи с ФБР и другими разведывательными и силовыми службами США.

«Как вы знаете, Fancy Bear — преступная организация, которая стремится подорвать работу WADA и ее партнеров. Все, что они опубликовали 10 января, устарело», — приводит РБК слова менеджера по связям с общественностью и коммуникациям WADA Мэгги Дюран.

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) отказались комментировать достоверность указанной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января хакерская группировка Fancy Bears получила доступ к переписке членов комиссии Макларена и опубликовала документы о связи комиссии с ФБР и другими структурами США.

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Из переписки в частности следует, что один из членов комиссии Ричард Янг, связанный с ФБР, просил научного директора МОК Ричарда Баджетта оказать содействие во вскрытии допинг-проб в лаборатории в Лозанне.

Кроме того, из документов следует, что Макларен получил чёткий политический заказ отстранить сборную России от Олимпийских игр, а также дискредитировать МОК и олимпийское движение в целом.

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